Hasan Basri Yalçın: Tahran zirvesi sonrası temel bazı konularda anlaşmazlık sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana formatı çerçevesinde Tahran’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı yeni bir askeri operasyon öncesinde toplantıdan ne çıkacağı merak ediliyordu. Beklenmedik bir durum çıkmadı. Taraflar pozisyonlarını ihtiyatla koruyor. Bir yandan Astana formatının devam etmesi gerektiğine dair bir görüş birliği var. Bir yandan da temel bazı konularda anlaşmazlık sürüyor. Zaten bu formatın baştan beri ilerleyişi de bu şekilde olmuştu.

Türkiye’nin muhtemel operasyonuna dair yansımalar da çok farklı değil. Rusya daha sessiz görünürken İran daha muhalif görünüyor. Hem zirve öncesinde Hamaney’in yaptığı açıklamalara hem de Reisi’nin zirvedeki konuşmasına bakarsanız Türkiye’yi caydırmak istediklerini görürsünüz.

Ama bu açıklamalar çok sert değil ve karşı bir tehdit içermiyor. Yeni bir askeri harekâtın Suriye’deki “kırılgan sürece olumlu katkı yapmayacağı, Türkiye’ye de zarar verebileceği” gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar aslında İran’ın her operasyon öncesinde yaptığı türden açıklamalar. Yani bu bakımdan da çok yeni bir şey değil.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı