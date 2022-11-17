Hasan Basri Yalçın: Rusya onurlu barışı tercih eder ama ABD buna razı olmaz

An itibarıyla beşinci maddenin devreye girmesini beklemek doğru olmaz. Ancak dikkat ederseniz sürekli gri alanlar ortaya çıkıyor. Gri alanlar, NATO anlaşmasının ve nükleer dengenin sürdürülebilirliği için büyük bir tehlikedir. Nükleer bir Rusya’ya karşı NATO beşinci maddeyi bilinçli olarak hiçbir zaman işletmez. Ancak “belirsizlik, kaza zincirleri ve kontrolsüzlükler” geri dönülmez bir süreci başlatabilir.

Rusya zaten savaşı biraz da bu gri alanlara taşımak istiyor. Sahada zorlandığından onurlu bir barışı tercih edecek noktaya geldi. Ancak savaş Ukrayna’da kaldığı müddetçe ABD buna razı olmaz. O nedenle Rusya, ABD’yi ancak kontrolsüzlükle ikna edeceğini düşünüyor olabilir. Henüz çok sistematik bir uygulamadan bahsedemeyiz. Ama olursa da şaşırmayız.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı