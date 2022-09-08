Hasan Basri Yalçın: Rusya bir şekilde para bulabiliyor, fakat Avrupa gaz bulabilecek gibi değil

Karşılıklı bağımlılık gerçekten varmış ama yine de bu bağımlılık çok orantısızmış. Rusya bir şekilde para bulabiliyor, fakat Avrupa gaz bulabilecek gibi değil. Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak birkaç senaryo var: Ya Avrupa aklını başına toplayıp yeni bir stratejik hesap yapar ya da her şey baş aşağı savrularak gitmeye devam eder. Görünen o ki, ABD Avrupa’nın gaz başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Biden iktidarı en azından bunu deneyip pahalı ve geçici olsa da alternatif çözümler üretebilirdi. Ancak kasım seçimlerinin Biden hükümeti için pek de parlak görünmediği ortada. Cumhuriyetçiler çoğunluğu elde ederse tüm Avrupa’ya yardımları durabilir. Bu da Avrupa’nın kaos içinde yapayalnız kalması anlamına gelir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı