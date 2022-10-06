Hasan Basri Yalçın: Bir anda 14 yıl geriye sardık

Kılıçdaroğlu ortaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan topu doksana çaktı. Bir anda 14 yıl geriye sardık. CHP başörtüsü düzenlemesini 14 yıl önce Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettirmişti. AK Parti de sorunu yönetmelikler aracılığıyla çözmüştü. Nereden çıkardı bilmem. Hangi cin fikirli danışmanından akıl aldıysa anlamam. Tam Kılıçdaroğlu yasal düzenleme fikrini ortaya atarak aklınca siyasi bir atak yaptığını sanıyordu ki, Erdoğan o iş öyle yapılmaz böyle yapılır diyerek eli yükseltti ve anayasa güvencesini gündeme getiriverdi. Siyasi tarihin en güzel gollerinden birini filelere bıraktı. Gol oldu. Hem de jeneriklik gol.
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