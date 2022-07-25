Hasan Basri Yalçın: Avrupa kışa çok kötü hazırlanıyor

Mesela Türkiye’ye Rusya karşıtı yaptırımlara katılma çağrısında bulunduklarında Türkiye onlara “gıda koridorunu açık tutmak zorunda” olduğunu söyleyecektir. Bu önümüzdeki dönem için mücevher değerinde bir argümandır.

Hemen Avrupa ülkeleriyle bir kıyas yapın. Önümüz kış. Ancak enerji konusunda ne yapacaklarına dair tek bir inisiyatif almış ve hazırlık yapmış değiller. ABD beklentileri ile Rus gazı arasında kaldıklarında büyük siyasi krizlere şahit olabiliriz. Dikkat ederseniz Avrupa ülkelerinde başbakanlar istifa ediyor veya tasfiye ediliyor. Siyasi istikrarsızlık ve lidersizlik nedeniyle Avrupa kışa oldukça kötü hazırlanıyor. Tıpkı bizim muhalefet gibi siyaseti dizayn etmeye çalışmaktan iş yapmaya vakit bulamıyorlar.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı