Hasan Basri Yalçın: ABD’de DeSantis iyi bir rüzgar yakalayabilir

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçilere geçmesi büyük bir ihtimal. Ama yine de bu sonuçlar Cumhuriyetçilerin zafer ilan etmesi veya Biden’ı topal ördek konumuna sokması için yeterli değil. Zira çok büyük bir dalga bekliyorlardı. O bakımdan bir hayalkırıklığına uğradıkları bile söylenebilir. Hele Trump için bu durum hiç de beklediği bir sonuç değil. Seçimler sonrası kendi desteklediği adayların kazanmasından güç devşirerek 14 Kasım’da Başkan adaylığını açıklaması bekleniyordu. Ancak Trump’ın destek verdiği adaylar başarılı olamadı ve Trump istediği rüzgarı yakalayamadı. Bu seçimden bir galip çıktı diyeceksek o da Florida Valisi DeSantis’dir diyebiliriz. Bir önceki seçimde yüz birin de altında farkla kazanan DeSantis bu sefer yüzde yirmi farkla kazandı. Cumhuriyetçilerin yeni yıldızı olduğunu artık söyleyebiliriz. DeSanti’i tarif edecek olursak politik yaklaşımının Trump’a yakın olduğunu fakat Trump’tan daha akıllı olduğunu söyleyebiliriz. DeSantis 2024 seçimleri için iyi bir rüzgar yakalayabilir.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı