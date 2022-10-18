Hasan Basri Yalçın: ABD ile Türkiye’nin her meselesi yılan hikâyesine dönüyor

ABD ile Türkiye’nin her meselesi yılan hikâyesine dönüyor. F-16’lar için de benzer bir süreç yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Zaten biliyorsunuz, F-16 savaş uçakları Türkiye’nin asıl tercihi değildi. ABD, parasını ödediğimiz ve ortağı olduğumuz F-35’lerden Türkiye’yi çıkarma kararı almış ve o zamana kadar ödediğimiz 1 milyar 400 milyon doların bedeli olarak F-16’ları teklif etmişti. O zamandan bu zamana Türkiye’nin konuya yaklaşımı da değişti. Sanırım artık bunu Türkiye iyi bir gelişme olarak değerlendiriyor. F-35’lerin yaşadığı teknik sorunlar ve Türkiye’yi uzun vadede hava kuvvetleri açısından ABD’ye bağımlı hale getirmesi gibi kaygılar nedeniyle Türkiye, F-35’ten çıkarılmasını bir fırsat olarak görme eğilimi geliştirdi. Sanırım tüm kaynaklar bundan sonra Milli Muharip Uçak projesine aktarılacak. Cesur ve kararlı bir adım olduğunu söyleyebilirim. Kolay olmadığını biliyoruz, ama bu karar zorunluluktan doğmuş olsa da Türkiye’nin koyduğu stratejik hedefler için uyumlu bir sonuç.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı