Hasan Basri Yalçın: ABD aynı yaraya tuz basmaya devam edecek

O nedenle Çin bir askeri tatbikat ilan etmekten başka bir şey yapamadı. Gerçek mühimmatla yapılacak bu tatbikatı Amerikalıların pek de umursadığını düşünmüyorum. Çin istediği kadar tatbikat yapsın, ABD atacağı golü attı ve bu işlemin aynısını önümüzdeki günlerde rahatça yapabileceğini gördü ve gösterdi.

İşte bu nedenle önümüzdeki günlerde ABD’nin bu bölgeyi çok daha fazla kaşıyacağını göreceğiz. Çin başka bir alanda ABD’yi sıkıştıramadığı müddetçe ABD aynı yaraya tuz basmaya istikrarlı biçimde devam edecektir. Şimdilik görebildiğim kadarıyla Çin’in böyle bir planlaması bile yok.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı