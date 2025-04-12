Hasan Arat'a yumruklu saldırı: Beşiktaş Divan Kurulu tatil edildi

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ortalık karıştı, toplantı iptal edildi.

Fotoğraf: Beşiktaş / YouTube

NTV Spor‘un haberine göre kürsüde konuşma yapan Arat’la, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında tartışma çıktı.

Konuşması sık sık tepkilerle kesilen Arat, Yamantürk’ten müdahale etmesini istedi. Bunun üzerine Yamantürk toplantıya ara vermek istedi. Arat “Ara olmaz” diye yanıt verdi.

İkili arasındaki tartışma devam ederken, Arat, Yamantürk’e “Sen ne olacağını göreceksin” dedi. Yamantürk bunun üzerine “Asıl sen göreceksin” diyerek eski başkanın üzerine yürüdü ve yumruk attı.

Saldırı sonrası ortalık karışırken, kalabalıkta bir kişinin daha Arat’a yumruk attığı görüldü.

Ardından toplantının iptal edildiği açıklandı.

Hasan Arat’a yumruk atıldı pic.twitter.com/LRHMjrxyPc — Doğan Gündoğdu (@dogangundogdutv) April 12, 2025

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Hasan Arat'ın saldırıya uğradığı anlar.



pic.twitter.com/kAfZkEJUOp — Sports Digitale (@SportsDigitale) April 12, 2025

Arat ne söyledi?

Arat’ın tepkilerle sık sık kesilen konuşması şöyle:

* Dört buçuk ayda her türlü iftira, hakaret, ailemize çocuklarımıza her türlü şey buralardan söylendi ve sesini kimse çıkartmadı. Ben bugün korksam buraya gelmezdim. Beni 17’inci sıraya koydunuz konuşmacı olarak. Benim için hiç sorun değil.

* Ben 3 Aralık 2023’te Beşiktaş genel kurul üyelerinin verdiği oylarla başkanlığa geldim. 5 Aralık’ta mazbataamız aldıktan 361 gün sonra görevimden ayrıldım. Çoğu kişiye nasip olmayacak şekilde samimi vedalarla ayrıldım. “Gitmem gerekiyordu” dedim ve gittim. Özel nedenlerle ayrılmak istedim.

* Herkes benim hayata bir an önce ayrılmamı istedi ama çok şükür sonuçlarım iyi çıkıyor. Seçim arifesinde bir görüş beyan edip Beşiktaş’ı karıştırmak istemedim. Beni ve çalışma arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle susturabileceklerini sanıyorlar. Görev süremiz için yaptıklarımızı anlatmayacağım.

* Serdar bey zaten biraz önce bazılarını anlattı. Yapılan işler doğrudur, bu işlerde bir süreklilik vardır. “Beşiktaş’ın mallarına çöktüler” dedikten sonra düğmeye bastılar. “Tehdit ediliyoruz” dedim, kimse sesini çıkarmadı. Ben sustum ama bu sessizlik bir kabulleniş değildi. Konuşmak bana eziyet verirdi. Bazen kelimeler yetmez.

* “Beşiktaş’ın 100 milyon doları kayboldu” diyorlar. Başkan açıkladı, Beşiktaş’ın bir numaralı kanseri faizdir. “Beşiktaş’ın borcu 11 ayda iki katına çıktı” dediler. Böyle bir şey yok. Ben sustukça başkaları dışarıya iftirayı saçtı. Ben önce Beşiktaş’ı ve sağlığımı korudum. Her türlü adalete gidelim, hodri meydan! Serdar Adalı da gelsin, Tevfik Yamantürk de.

* Stat ışıklandırmaları konusunda Fenerbahçe’nin maliyeti 720 bin avro ve KDV. 212 bin avroluk bir fark var aramızda. Çatı da Fransız firmasına yaptırıldı. İki firma teklif verdi. Birisi 1 milyon 195 bin, diğeri 950 bin Euro. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık garanti süresi.

Beşiktaş’ın borcu 14,9 milyar lira

Kurulda Beşiktaş’ın toplam borcu 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira, net borcuysa 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira (kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakiti düşürülünce) olarak açıklanmıştı.