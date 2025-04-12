Beşiktaş'ın net borcu 14,9 milyar lira

Beşiktaş’ın net borcunun 31 Aralık 2024 itibarıyla 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu duyuruldu.

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ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki divan kurulu toplantısında konuşan Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı net borcununsa 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu (kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakiti düşürülünce) ifade edildi.