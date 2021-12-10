Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Harry Potter’ın ilk baskısı rekor fiyata satıldı

Harry Potter‘ serisinin ilk kitabının ilk baskısı, ABD’de düzenlenen açık artırmada 20’nci yüzyıl kurgu eserlerinde rekor kıran fiyata alıcı buldu.

Fotoğraf: Heritage Auctions

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın sert kapaklı 1997 yılı baskısı 471 bin dolara (6,5 milyon lira) satıldı.


Açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions, kitabın üzerinde bulunan renkli illüstrasyonun olduğu yalnızca 500 ciltli kopyası olduğunu belirtti.

ABD’li bir koleksiyonerin satışa çıkardığı ve tahmin edilen fiyatın altı katına alıcı bulan kitabın yeni sahibinin adı açıklanmadı.

Daha önceki açık artırmalarda Harry Potter’ın ilk baskıları 110 bin ila 138 bin dolara satılmıştı.

Harry Potter, ‘Harry Potter’ı 27 bin sterline sattı

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 80 bin sterline satıldı

Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın çöpte bulunan ilk baskısı 33 bin sterline satıldı

Harry Potter serisinin 1 sterline satın alınan ilk kitabı 28 bin 500 sterline satıldı

SON HABERLER

Çalışanlarımız

Stanford Üniversitesi tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, özellikle pandemi döneminde istifaların en büyük sebebinin, işverenlerin çalışanlarına yönelik tutumu olduğunu göstermiş.