Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı 80 bin sterline satıldı

Britanyalı yazarı JK Rowling’in beyazperdeye uyarlanan Harry Potter roman serisinin ilk kitabı ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı‘nın ilk baskısının bir örneği açık artırmada 80 bin sterline (939 bin 315 lira) satıldı.

Fotoğraf: Tennants Müzayede Evi

1997’de yayınlanan ve 500 adet basılan ilk baskının ‘çok iyi durumda’ olduğu belirtildi. O yıl, Britanya’nın Notthingham kentindeki bir kitapçıdan satın alınan romanı açık artırmaya sunan Tennants Müzayede Evi, kitabın 20-30 bin sterline alıcı bulacağının tahmin edildiğini ancak tahminin çok üstünde bir fiyata satıldığını açıkladı.

İlk baskıdaki kitapların 300’e yakınının kütüphanelere yollandığı ve yıpranmış halde olduğu belirtilen açıklamada, bu rakamın, JK Rowling’in bir kitabına ödenen en yüksek rakamlardan biri olduğunun da altı çizildi.

Aralık 2020’de bir başka ilk baskı 68 bin sterline satılmıştı, geçen yıl Rawling tarafından imzalanmış bir kitap ise 125 bin sterline alıcı bulmuştu.