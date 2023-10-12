Harari: İsrail halkı, Netanyahu’nun kötü siyasetinin bedelini ödüyor

İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari, İsrail halkının, Binyamin Netanyahu’nun kötü siyasetinin bedelini ödediğini söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim’de ‘Aksa Tufan’ operasyonuyla başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 1300 İsrailli öldü. Ölenlerin ezici çoğunluğu sivil. Yaralı sayısı 3 bin 268. Hamas en az 150 İsrailliyi de rehin tutuyor.

Bütün dünyada milyonlarca satan ‘Sapiens’ kitabının yazarı Harari, Hamas saldırısının olası sonuçlarına ilişkin BBC‘ye değerlendirmelerde bulundu.

Harari, saldırının şiddet düzeyinin ve sonrasındaki İsrail misillemesinin nesilleri etkileyecek sonuçları olabileceğini kaydetti.

Saldırıdaki istihbarat başarısızlığıyla Netanyahu’nun politikaları arasında bağlantı olduğunu savunan Harari şunları söyledi:

“Çok açık olan, İsrail halkının yıllardır devam eden kötü siyasetin faturasını ödediğidir. Netanyahu, bir yandan Filistin’le yapılabilecek herhangi bir barış girişimini göz ardı ederken, diğer tarafta ulusu kutuplaştırarak siyasi bir kariyer inşa etti. Sistematik olarak da devlet kurumlarına saldırdı. Biz şu anda bunun bedelini ödüyoruz. Bu dünyadaki tüm demokrasiler için bir derstir. Buradaki ders, güçlü popülist liderlerin, ulusları kendi siyasi kariyerleri için bölmesine izin verilmemesi gerektiğidir.”