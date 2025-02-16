Hangi menstural kap, nasıl kullanılır?



Adet kapları hem kadın sağlığına olumlu etkilerinden ötürü hem doğa dostu bir alternatif olarak yaygınlaştı. Peki doğru kap nasıl seçilir, nasıl kullanılır?

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Esnek silikon veya kauçuktan yapılan adet kapları doğru yerleştirildiğinde 20 ila 30 ml kanı tutabiliyor. Her dört ila sekiz saatte bir çıkarılıp boşaltılarak yıkanabiliyor. Dolayısıyla yeniden kullanılabiliyor.

Ancak çocukların, henüz doğum yapmamışların, bakirelerin ve spirali bulunanların bile kullanabildiği bu kapların doğru boyunu seçmek önemli.

British Medical Journal’da çıkan bir makalede doktorlar, adet kaplarını kullanan bir kadında, kabın hizasının bozulması nedeniyle geçici böbrek sorunları görülmesinin ardından uyarılarda bulundu.

Yanlış kap kullanımından dolayı sıkıntı çektiği belirlenen kadın kısa sürede tedavi edildi ama doktorlar, çok nadir de olsa vajinal geçişin içine kötü yerleştirilmiş bir kabın, idrarı mesaneye taşıyan üreterler gibi yakındaki diğer yapılara baskı yapabileceğine dikkat çekti.

Adet kapları ilk kez kullananlar için, özellikle çıkarılırken zorlayıcı olabiliyor.

530 genç üzerinde yapılan bir ankette birçoğunun adet kabını ilk denemede çıkarmakta zorluk çektiği, bazılarının ise yardım istemek zorunda kaldığı saptandı.

Adet kabı vajinaya yerleştirildiğinde, kanın sızmasını önlemek için bir vakum contası oluşturuyor. Çıkarırken çekmemek gerekiyor.

Pelvik sağlığı uzmanı fizyoterapist Dr. Kate Lough, sızdırmazlığı bozmak için kabın altını sıkmayı ve yerinden oynatmayı öneriyor. Lough, kadınların buna alışmasının birkaç döngü alabileceğini belirtiyor.