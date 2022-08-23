Hanefi Avcı’dan Soylu hakkında suç duyurusu, Erdoğan’a mektup

Emniyet KOM eski Daire Başkanı ve İstihbarat eski Başkan yardımcısı Hanefi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şikayet dilekçesi yazarak, Soylu hakkında inceleme yapılmasını istedi.

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Hanefi Avcı Soylu ve Aktaş’ın kendisini FETÖ ve PKK ile irtibatlı göstererek ‘görevi kötüye kullanıp iftira ettiklerini’ rütbelerinin geri alınmasına sebep olduklarını savundu. Avcı’nın emekli kimlik kartı ve hususi pasaportunun geri alınıp, polis evi ve diğer tesislere girmesine yasak konulduğu, sosyal hakları ile maaşından kesinti yapıldığı da vurgulandı.

Avcı, bazı TV kanallarında katıldığı programlarda “Yakalanan her uyuşturucu kaçakçısının devlet yetkilileri ile fotoğraflarının bulunması uygun olmaz” şeklindeki eleştirilerinin, Süleyman Soylu’nun üzerine alındığını belirtti.

Avcı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunu hukuka aykırı bulduğu yönündeki demeçleri sonrası da kendisine ‘PKK ile itisaklı‘ suçlaması yapıldığını hatırlattı ve 8 yıl Diyarbakır’da daha sonra da İstanbul’da PKK ile mücadelesinin gizli ve açık emniyet dosyalarında yer aldığını kaydetti.

Süleyman Soylu ile Mehmet Aktaş’ın ‘Demokratik toplumlarda en tabi hak olan yöneticilerin eleştirilmesi ve fikir düşünce özgürlüğünü engelleyip, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandıkları’nı söyleyen Avcı, bu kişilerin cezalandırılmalarını istedi.