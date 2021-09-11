Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Fotoğraf: AA

Son şampiyonalarda alınan kötü sonuçlar üzerine TFF, Şenol Güneş’le karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurmuştu. Dünya kupası elemeleri içinse yola Okan Buruk’la devam edileceği bildirilmişti.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu ise eski milli futbolcu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce bu pozisyonda olan Selim Soydan’ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.