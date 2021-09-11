Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.
Son şampiyonalarda alınan kötü sonuçlar üzerine TFF, Şenol Güneş’le karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurmuştu. Dünya kupası elemeleri içinse yola Okan Buruk’la devam edileceği bildirilmişti.
Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu ise eski milli futbolcu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce bu pozisyonda olan Selim Soydan’ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.