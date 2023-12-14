Hamilelikte şiddetli bulantının nedeni bulundu

Bilim insanları, bazı kadınların hamilelik sırasında neden daha şiddetli bulantı ve kusma yaşadıklarının sebebini buldu.

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Nature dergisinde yayımlanan, Cambridge Üniversitesi ile İskoçya, ABD ve Sri Lanka’dan araştırmacıların dahil olduğu yeni bir araştırma, hastalığın şiddetinin üretilen hormonun miktarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

BBC’nin araştırmadan aktardığına göre bebeklerin ürettiği bir hormon, ‘Hyperemesis Gravidarum’ olarak adlandırılan şiddetli bulantı ve kusmaya yol açıyor.

Bu nedenle hamilelik sırasında, büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15) hormonu almak, yeni bir tedavi yöntemi olabilir.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Stephen O’Rahilly, “Anne bu hormona ne kadar duyarlıysa, o kadar bulantı ve kusma yaşar. Bunu bilmek sorunu nasıl çözebileceğimiz konusunda ipucu veriyor” dedi.

Prof. O’Rahilly, hormonların, annenin beynindeki bir alıcıya ulaşmasını engelleyerek hastalığın daha güvenli ve etkili şekilde önüne geçilebileceğini söyledi.