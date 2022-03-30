Hamilelikte dezenfektan kullanımı: Çocukta astım ve egzama olasılığını artıyor

Japonya’da yapılan bir araştırma, hamilelik sırasında düzenli olarak dezenfektan kullanan annelerin çocuklarda egzama ve astım görülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

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Özellikle son iki yılda pandemiyle dezenfekten kullanımı arttı. Daha önceki araştırmalar da söz konusu kimyasallara maruz kalmanın astım ve atopik dermatite (egzama) neden olduğunu göstermişti ancak bu kez hamilelik sırasında dezenfektan kullanımının çocuklardaki hastalık gelişimine odaklanıldı.

Yamanashi Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, annelerin düzenli dezenfektan kullanımı durumunda çocuklarda üç yaşına kadar alerji gelişip gelişmediğini inceledi. Yaklaşık 80 bin anne ve çocuğun dahil edildiği çalışmada anneleri her gün dezenfektan kullanan çocuklarda riskin en yüksek seviyede olduğu görüldü.

Astım riski, kullanmayan annelerin çocuklarına kıyasla, yüzde 26, egzama riskiyse yüzde 29 daha fazla olarak hesaplandı.

Annelerin haftada bir ila altı kez dezenfektana maruz kalması durumundaysa riskin astım için yüzde 18, egzama içinse yüzde 16 daha fazla olduğu görüldü.

Gıda alerjileri ve dezenfektan kullanımı arasında kaydadeğer bir ilişki bulunmadı.

Occupational & Environmental Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları dezenfektan kullanımı ve söz konusu hastalıklar arasında bir neden sonuç ilişkisi kurulmadığına dikkat çekerek aradaki bağlantının hamilelikte dezenfektanların sık kullanılmasının hem annenin hem de çocuğun bağırsak ve cilt bakterilerini değiştirmesinden kaynaklanabileceğini belirtti.