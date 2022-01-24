Hamile hemşireyi döven dört kişinin beş yıl üç aya kadar hapsi istendi

İstanbul’da, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi dövdüğü gerekçesiyle dört şüpheli hakkında ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından ayrı ayrı beş yıl üç aya kadar hapis cezası istendi.

AA’nın haberine göre Küçükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülhan D.’nin kan alma merkezinde görev yaptığı 16 Ocak 2022’de, saat 22:00 sıralarında G. A. isimli hastanın kan alma işlemini bitirip başka bir hastanın trombosit alma işlemine başladığı belirtildi.

Hemşire diğer hastanın işlemini yaparken hasta G.A.’nın müştekiye, “Ben kalkabilir miyim” dediği, “Kendinizi iyi hissediyorsanız kalkabilirsiniz” yanıtını alınca koridora çıktığı ve ardından baygınlık geçirdiği aktarıldı. Olaya müdahale eden doktor ile hemşirelerin hastayı tekrar kan alma odasına götürdükleri ifade edilerek, hastanın yakınları olan şüphelilerden Aycan K.’nın müştekiye hitaben, “Bana ismini ver, seni işinden edeceğim, sana göstereceğim” dediği, Hüseyin K.’nın ise küfür ettiği kaydedildi.

Müştekinin hasta yakınlarına karşılık vermediği aktarılan iddianameye göre Nurcan K. Gülhan D.’nin saçını çekti ve sağa sola savurarak baş örtüsünü açtı, Rıdvan K. ise suratına diziyle vurdu. Gülhan D. bu hamleyle yere düştü, sonrasında bütün şüpheliler ona saldırdı. Nurcan K. karnına tekmeler attı. Etraftan gelen, “Yapmayın kadın hamile” uyarılarına rağmen devam etti.

Kendisini odaya kilitleyerek kurtulan Gülhan D.’nin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan rapora göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edildi.

​​​​​​​Hüseyin K’nın ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından, şüpheliler Nurcan K. Rıdvan K. ve Aycan K. hakkında ise ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından ayrı ayrı dokuz aydan beş yıl üç aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.