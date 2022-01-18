Hamile hemşireye saldıran iki kişi tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da hamile hemşire G.D.’ye saldıran Rıdvan K. ve Hüseyin K.’nin tutuklandığını bildirdi.

Dün, Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’nde hamile hemşire G.D. hasta yakınlarının saldırısına uğramış; dört kişiden şikayetçi olmuştu.

Bakan Koca’nın aktardığına göre dört kişiden ikisi Küçükçekmece başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Sağlık bakanı Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır.”