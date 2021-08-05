Hamile diye rolü alınan oyuncu ayrımcılıktan tazminat kazandı

Britanyalı yazar JK Rowling’in polisiye roman serisi ‘Cormoran Strike’ın TV uyarlamasında oynayan oyuncu, hamile diye rolünün başka birine verilmesine üzerine ayrımcılık suçlamasıyla açtığı davada 11 bin 690 sterlin (138 bin 773 lira) tazminat kazandı.

Fotoğraf: newsbinding.com

Antonia Kinlay, 2018’de Rowling’in Robert Galbraith adını kullanarak yazdığı seride yer alan ‘Career of Evil’ (Kötülük Kariyeri) adlı romanın uyarlamasında rol aldı. Devamında da rol almayı bekliyordu. Serideki bir başka roman ‘Lethal White’ın film uyarlamasının çekimleri Eylül 2019’da başlayacak, o zaman Kinlay yedi aylık hamile olacaktı. Temmuz 2019’da Kinlay’e oyuncu kadrosunda yer almadığı söylendi.

Yapımcı, hamile olduğu için ‘karnının büyümesi’nin izleyicide kafa karışıklığına neden olacağını savundu ve teknolojiyi kullanarak görüntüden karnını silmenin 25 bin sterline mal olacağını ifade ederek rolü başkasına verdi. O oyuncuya 9 bin 555 sterlin ödendi.

İlk filmde Sarah Shadlock karakterini canlandıran, 30 saniyelik rolü için 4 bin 370 sterlin alan Kinlay, önce oyuncu sendikasına başvurdu sonra da BBC’de yayınlanan filmin yapımcısı Bronte Film and TV’ye dava açtı.

Kinlay’i haklı bulan mahkeme, belirginleşen karnının kostüm, farklı açılardan çekim ve başka karakterlerin aynı sahnede yer almasıyla kapanabileceğini vurgulayarak yapımcının tazminat ödemesine hükmetti.

Kinlay de mahkemede, karnının büyük masraf yapılmadan kapatlılabileceğini savundu.

Kararın kendilerini hayalkırıklığına uğrattığını açıklayan yapımcı şirketin yönetimi şu ifadeleri kullandı: “Antonia Kinlay’in oyuncu kadrosunda yer almaması kararı son derece iyi niyetle verilmiş bir karardır. Profesyonel anlamda, Sarah Shadlock karakterini canlandıran oyuncusunun karnı belirginleşmiş bir hamile olmaması gerektiğini düşündük.”