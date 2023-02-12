Haluk Levent, bağışları açıkladı: Biz yeterince topladık, artık AFAD’a yollayın

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nde depremzedeler için toplanan bağışların 1 milyar lirayı geçtiğini belirterek, bundan sonra bağışların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yapılmasını istedi.

Fotoğraf: Twitter

İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde.

Partili isimlerin ve bazı ‘gazetecilerin’ televizyon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla hedef gösterdiği Levent, saldırılara ‘AFAD da bizim Ahbap da!’ diyerek yanıt vermişti.

‘Faaliyetlerimizi engelleyen yok‘

Fox Haber’in yayınına bağlanan Levent, Ahbap üzerinden yapay bir tartışma döndürüldüğünü belirtti.

Bu tartışmaları da üç dört tane atılan tweetin ortaya çıkardığını aktaran Levent, saldırılara ilişkin şunları söyledi:

“Bizi içine çekmek istedikleri tartışmaların içinde yer almayacağız. Ben valiyle koordineli çalışıyorum. Bahsedildiği gibi faaliyetlerimizi engelleyen yok. Biz her kesimden insanlarla çalışıyoruz. Ahbap’ın günlük siyasi politik durumu yok. Biz sadece iyilik hareketiyiz. Muhalefetle de hükümetle de çalışıyoruz.”

Levent, depremzedeler için şimdiye kadar toplanan yardımların 1 milyar lirayı geçtiğini belirtti, işlemlerin biri uluslararası olmak üzere iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini kaydetti.

‘Vergiden düşerek yapılacak yardımı istemiyorum’

Vergiden muafiyet sağlayan ‘kamu yararına çalışan dernek statüsü’ almayı istemediklerini de ekleyen gerekçesini şöyle açıkladı: “Ahbap fazla bağış toplama derdinde olmadığı için özel statüde olmak istemiyoruz. Ahbap’ta para diye bir şey yok. Ben altı yılda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bu konuda eleştiri alabilirim, belki gaf da yapabilirim ama vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Bağış yapanlar gönlünden koparak versinler, vergiden düşsün diye değil. O yüzden başvuruda bulunmadım, bulunmayı da düşünmüyoruz. Bir de biz yeterince bağış aldık, bundan sonra kalanlar, yardım yapmak isteyenler AFAD’a yollasın.”