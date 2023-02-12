Ahbap’ı iki bağımsız firma denetleyecek

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nin biri uluslararası olmak üzere iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini bildirdi.

Görsel: Twitter

Dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap, ilk günden itibaren depremzedeler için yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Kamu yardım kuruluşlarına güvenmeyen birçok yurttaş, depremzedelere Ahbap üzerinden bağış ve yardım yapıyor.

Haluk Levent, her tür desteği ‘şeffaflık’ doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor.

Şimdi de Levent, derneğin iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini bildirdi.