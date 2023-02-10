Organize saldırıların hedefindeki Haluk Levent’in çağrısına destek yağdı

Sanatçı Haluk Levent, kendisine ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne yapılan ‘organize’ saldırılara, sevenlerinin ‘Afad da bizim Ahbap da’ diyerek karşılık vermesini isterken, çok sayıda kişi Levent’e destek çıktı.
İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde.
Partili isimlerin ve bazı ‘gazetecilerin’ televizyon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla hedef gösterdiği Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırılara yanıt verdi.
Levent, sevenlerine bir çağrıda da bulundu:
“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! ‘Afad da bizim Ahbap da!’“
Haluk Levent’e destek yağdı
Aralarında siyasilerin, sanatçıların, yazarların ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi ‘#AHBAP’ınYanındayız’ diyerek Levent’e destek paylaşımlarında bulundu: