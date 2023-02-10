Organize saldırıların hedefindeki Haluk Levent’in çağrısına destek yağdı

Sanatçı Haluk Levent, kendisine ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne yapılan ‘organize’ saldırılara, sevenlerinin ‘Afad da bizim Ahbap da’ diyerek karşılık vermesini isterken, çok sayıda kişi Levent’e destek çıktı.

İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde.

Partili isimlerin ve bazı ‘gazetecilerin’ televizyon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla hedef gösterdiği Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırılara yanıt verdi.

Levent, sevenlerine bir çağrıda da bulundu:

“Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat! ‘Afad da bizim Ahbap da!’“

Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile.

Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum.

Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat!



Afad da bizim Ahbap da!



Tek cümle istiyorum!



Afad da bizim Ahbap da! — Haluk Levent (@haluklevent) February 10, 2023

Haluk Levent’e destek yağdı

Aralarında siyasilerin, sanatçıların, yazarların ve gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi ‘#AHBAP’ınYanındayız’ diyerek Levent’e destek paylaşımlarında bulundu:

Burada kimse bir şey yemek için yapmıyor bunun adına insanlık deniyor, dayanışma deniyor.

Sen ve takipçisi olduğun siyasetin çok uzun zaman önce unuttuğu değerler.

Her ikisi de sağolsun. https://t.co/lkFVS9ua9y — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) February 10, 2023

Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur gururumuzdur.

Felâketin ilk dakikasından itibaren sergiledikleri insanüstü çabalara minnettarız…@haluklevent @ahbap @OguzhanUgur — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) February 10, 2023

Depremin başından beri @haluklevent ve @OguzhanUgur’un birçok insan gibi canla başla çalıştığını izledik. Ben bu ana kadar “sadece biz yaptık” dediklerini duymadım. https://t.co/9h50kOXZm4 — Vedat Milor (@vedatmilor) February 10, 2023

Haluk Levent ve Ahbap, istemeden üç temel günah işledi.

1) koca parti-devlet teşkilatlanmasının ne kadar çürük ve aciz olduğunu gösterdi

2) AKPlilerin ellerini süremediği ciddi miktarda para topladı.

3) sivil toplumun ülkede hâlâ işlevi olabileceğini gösterdi. — Dağhan Irak (@daghanirak) February 10, 2023

Kızılay üzerinden Ensar’a para aktarıldığında düşünecektiniz kurumun güvenirliğini, müdürleri konserveleri otellerinde satarken önlem alacaktınız, Afad’ın başına ilahiyatçı atarken düşünecektiniz insanlar ne düşünür diye.

Şimdi ne manasız soru “Neden yardımlar Ahbap’a?” — Ayşen Şahin (@temcikterelelli) February 10, 2023

Ahbap o paraları toplayıp ne yapıyor diye soranlar gördüm, ben de 25 yıllık DASK, deprem vergisi ve ÖTV gelirlerinin toplanıp ne yapıldığını öğrenmek istiyorum mümkünse, teşekkürler — Meleklerin Payı (@Meleklerin_Payi) February 10, 2023

24 yıldır toplanan deprem vergilerinin nereye gittiğini açıklayamayanlar AHBAP’a 5 günlük bağışların hesabını soruyor. Ona da çöksünler ki ortada nemalanamadıkları bir para kalmasın. Saldılar önden trolleri ortamı hazırlıyorlar.

#AHBAPASAHİPÇIK — hande kuday (@handekuday) February 10, 2023

Sevgili Haluk Levent'in temsil ettiği sivil toplum ve sivil toplumun işlevselliği için böyle bir talebi var. Geri çevirmek olmaz; #AfaddaBizimAhbapda https://t.co/A8CK0OZCNm — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) February 10, 2023

Su adama, bu tweeti attirdiniz ya yaziklar olsun!



“Hayır işlerde birbirinizle yarışınız”(Bakara-148)



STK’lar bir millet için çok kritiktir. Devletin sırtından yük alırlar. Bu tarz organizasyonların sonuna kadar arkasında olmamız lazım. https://t.co/fd2s0wAuHb — Mehmet Dincerler (@MehmetDincerler) February 10, 2023

Afad da bizim Ahbap da bizim!

Ayrımcılık yapan bizden değildir!



Bu işi sabote etmek isteyenler defolun gidin.



Allah binlerce kez razı olsun sizden @haluklevent @OguzhanUgur



Bu millet sizi unutmaz, hakkınızı da insanlığınızı da ömür boyu teslim eder. https://t.co/09bqNj1LF3 — Erhan Alveroğlu (@Erhan_Alveroglu) February 10, 2023

Seni sevdiğimizden, hakkını ödeyemeyeceğimizden…

Afad da bizim Ahbap da. https://t.co/fIFcMgWQTb — Emrah Elçiboğa (@emrahelciboga) February 10, 2023