Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit sinema filmi için bir arada

Oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, yapımını NuLook Production’ın üstelendiği bir sinema filmi için bir araya gelecek.

Solda Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer.

AA’nın NuLook Production’dan aktardığına göre bir Fransız uyarlaması olan filmin senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit yazıyor.

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstleneceği filmin çekimleri, kast çalışmaları tamamlandıktan sonra temmuzda başlayacak.

İzleyicilerle 14 Kasım’da buluşması planlanan film, aynı zamanda IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olacak.