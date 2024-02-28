Halkbank davasında karar çıkmadı: Başsavcılık talebi doğru bulmadı

Halkbank’ın ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’ (FSIA) kapsamında yargı bağışıklığı olduğu iddiasıyla temyize götürdüğü davada karar çıkmadı.

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İran’a ekonomik yaptırımların delinmesi davasına 2019’da sanık olarak eklenen Halkbank’ın temyiz başvurusuna ilişkin duruşma görüldü.

AA’nın haberine göre Yargıç Jose Cabranes’in video konferansla bağlandığı İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşmaya, mahkeme heyetinden diğer yargıçlar Amalya Kearse ve Joseph Bianco’nun yanı sıra, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile Halkbank’ın avukatları katıldı.

Taraflara, iddia ve savunmalarını mahkeme heyetine sözlü olarak sunmaları için süre verildi.

Başsavcılık, FSIA kapsamında Halkbank’ın yargı bağışıklığının bulunmadığını belirtti.

Banka avukatlarıysa Halkbank’ın faaliyetlerinin Türkiye’de olduğunu ve teamül hukuku gereği yabancı devlete ait bir şirkete karşı suçlamada bulunulmaması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, kararın başka tarihte açıklanacağını bildirdi.

Ne olmuştu?

ABD’den son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, geçen yıl nisanda ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’nın ceza hukuku davalarına uygulanamayacağına hükmetmiş ancak İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nden Halkbank’ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirmesini istemişti.

İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz talebini kabul ederse dava kapanacak. Mahkemenin Halkbank aleyhine karar vermesi durumundaysa bankanın yargılanmasına New York Güney Bölge Mahkemesi’nde devam edilecek.