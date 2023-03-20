Halk TV’den Sözcü TV’ye transfer

Halk TV sunucusu Can Coşkun Sözcü TV’ye geçtiğini duyurdu.

Uzun yıllar Halk TV’de çalışan Coşkun, Sözcü TV’de yarın başlayacağını açıkladı.

Yeni döneme hazır mıyız?



Çünkü yarın başlıyoruz 😉



Kendi saatimizde, yine özel haber ve yayınlarla "fark" yaratmak için buluşalım.



📺🎙️ @szctelevizyonu @gazetesozcu — Can Coşkun (@cancoskun) March 20, 2023

Dokuz gün önce de, uzun yıllar FOX TV’de ana haber sunan, son dönemde kendi Youtube kanalında yayınlarına devam eden Fatih Portakal Sözcü TV’yle anlaştığını duyurmuştu.

Yılmaz Özdil Sözcü’den ayrılmıştı

Sözcü TV, Yılmaz Özdil’in genel yayın yönetmenliği görevinden ani ayrılışıyla da gündemde. Özdil’den sonra da televizyon yönetiminde istifalar ve değişiklikler olmuştu.