Halk TV canlı yayınına saldırı: Beş gözaltı

Halk TV’nin Muğla’nın Marmaris ilçesindeki canlı yayını bazı kişiler tarafından basıldı. CHP Genel Başkanı Ali Öztunç’un aktardığına göre beş kişi gözaltına alındı.

‘Gökmen Karadağ ile Açıkça’ programının bu akşamki yayını Marmaris’in İçmeler mahallesinde gerçekleştiriliyordu. Yayına girmeye çalışan saldırganlar “Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz” diyerek yayın ekibine saldırdı.

Devam eden canlı yayında gazeteci İsmail Saymaz: “Kışkırtılmış grupların saldırısı bizi durduramayacak. Gerekirse sabaha kadar burada canlı yayın yaparız” dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, saldırı anlarını Twitter hesabından paylaştı.