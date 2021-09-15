Halk ekmek büfesini yakan kişiye yedi yıl hapis

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki halk ekmek büfesini yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa yedi yıl yedi ay yedi gün hapis cezası verildi.

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Bakırköy 55’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Yıldız Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Ali Yıldız, yaklaşık dört buçuk aydır tutuklu olduğunu, ailesiyle görüşemediğini ifade ederek, “Tutuklu kaldığım sürede içerideyken zararı gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım takdirde yaklaşık bir-iki aylık süre içerisinde zararı gidereceğim” dedi.

Savcı, sanık Yıldız’ın ‘gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘nitelikli mala zarar verme’ ve ‘gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

AA’nın aktardığına göre savunması sorulan Yıldız, “Sizden af diliyorum. Şans verildiği takdirde zararı gidereceğim, pişmanım. Ayrıca aile ilişkilerim bozuldu. Onları düzeltmek ve zararı gidermek adına tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme sanık Ali Yıldız’ı, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan üç yıl yedi ay 22 gün, ‘gece vakti bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan üç yıl bir ay 15 gün ve ‘gece vakti işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan 10 ay hapse mahkum etti.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Bakırköy’deki bir Halk Ekmek büfesinin 6 Mayıs gecesi yakıldığını duyurmuştu.

Savcılığın hazırladığı iddianamede olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerine göre, sanık Ali Yıldız’ın ilk olarak saat 01.39’da olay yerine gittiği, civarda dolaştığı, 02.44’te büfeye girdiği, 03.03’te elinde poşet ve üzerinde mont olduğu, 03.06’da da yangının başladığı kaydedilmişti.