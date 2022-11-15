Halit Yerebakan: Aniden ortaya çıkan baş ağrısı bir sorunun habercisi olabilir

“Aniden ortaya çıkan baş ağrıları normaldir, endişelenmeyin” sözlerine kesinlikle hayır yanıtını vermek istiyorum. Çünkü birdenbire ortaya çıkan bir baş ağrısı, özellikle başka belirtiler de varsa, bir sorunun habercisi olabilir. Özellikle daha önceki migren ataklarınızdan farklı hissettiriyorsa mutlaka doktora başvurun. Yüksek ateş ve boyun tutulmasıyla birlikte görülmesi menenjite işaret edebilir. Kusma veya mide bulantısıyla görülen baş ağrıları migrenin yanı sıra beyin sarsıntısından da kaynaklanabilir. Bir tarafta uyuşukluk veya zayıflık, konuşma veya yürüme güçlüğü gibi inme semptomları varsa, baş ağrıları özellikle endişe vericidir. Eğer ‘gök gürültüsü baş ağrısı’ olarak adlandırılan, dayanılamayacak kadar korkunç bir baş ağrısı varsa bu yırtılmış bir anevrizma veya felç belirtisi olabileceğinden ciddiye alınmalı.
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