'Hakkınızda icra var' çetesi çökertildi: 61 tutuklama

Kendilerini avukat, icra memuru olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Çete lideri de dahil 61 kişi tutuklandı.

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Telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘uzlaştırmacı avukat’ ve ‘icra memuru’ olarak tanıtıp “Hakkınızda icra davası var” yalanıyla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Bursa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana’da adına yapılan operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında çete lideri C.A. da var.

Baskında bulunan ruhsatsız tabancalar, çeşitli miktarda uyuşturucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile dijital materyale de el kondu.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 61’i tutuklanırken 27’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Zanlılar hakkında ‘dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’tan soruşturma başlatıldı.