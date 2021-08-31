Hakkı Yalçın: Ferdi, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi

Altay karşısındaki Fenerbahçe’nin iki ayrı planı vardı. İlk yarıda rakibin ritmini bozmaya yönelik çok paslı bir sistemi tercih ederken, rakibin arkasına adam kaçırma eylemlerinde Valencia’nın fedakarlığı öne çıktı. Sanırım ikinci yarıdaki b planının senaryosu ilk yarıdaki yürekli Valencia ile yazılmıştı. İkinci yarıda Ferdi Kadıoğlu pozisyonların telaşlı çocuğu olmaktan çıkıp olgunluğun belgeselini çekerken, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.
SON HABERLER
Valilikten kendi vakfına ‘çifte standart’: Kamp alanlarıyla orman yangınına davetiye
Bilim insanların yangın tehdidin devam ettiğini söylemesine rağmen Muğla’da ormanlık alanlarda kamplar devam ediyor. Üstelik valilik 5 Eylül’e kadar ormanlık alanlara girişi de yasaklamıştı. Muğla Çevre Platformu’ndan (MUÇEP) İstem Akkoyun’lu Diken’e yaptığı açıklamada Akyaka kamp alanının yerleşim yerine çok yakın olduğunu ve bu nedenle tedirgin olduklarını söyledi.
BioNTech’lilere AB kapıları resmen açıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) dijital covid-19 aşı sertifikası sistemine dahil edildiğini açıkladı. Bu kararla aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 27 Avrupa Birliği ülkesine seyahat edebilecek.
Akrabaları: ABD’nin Kabil’deki İHA saldırısında altısı çocuk 10 sivil öldü
ABD’nin dün, Afganistan’ın başkenti Kabil’de IŞİD’e yönelik düzenlediğini açıkladığı insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda sivillerin öldüğü belirtildi. Hayatta kalan akrabaları, aynı aileden, aralarında altı çocuğun bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Avrupa işi yine parayla çözmeye kararlı
Avrupa Birliği (AB), 2015 yılındaki göçmen akınının bir benzeriyle karşılaşmamak için Afganistan konusunda önlemler almaya kararlı. Avrupa’nın çözüm fikrinin merkezinde ise yine ‘para’ var.
Eski AKP’li vekilden Erdoğan Bayraktar değerlendirmesi: Yüzde 95’i itirafçı olacak
AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale milletvekili Kemal Albayrak, Eski Çevre ve Şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık süreciyle ilgili açıklamaları hakkında “Bu partide görev alanların yüzde 90’ı ileride itirafçı olacak” dedi.