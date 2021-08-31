Hakkı Yalçın: Ferdi, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi

Bilim insanların yangın tehdidin devam ettiğini söylemesine rağmen Muğla’da ormanlık alanlarda kamplar devam ediyor. Üstelik valilik 5 Eylül’e kadar ormanlık alanlara girişi de yasaklamıştı. Muğla Çevre Platformu’ndan (MUÇEP) İstem Akkoyun’lu Diken’e yaptığı açıklamada Akyaka kamp alanının yerleşim yerine çok yakın olduğunu ve bu nedenle tedirgin olduklarını söyledi.