Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hakkı Yalçın: Ferdi, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi

Altay karşısındaki Fenerbahçe’nin iki ayrı planı vardı. İlk yarıda rakibin ritmini bozmaya yönelik çok paslı bir sistemi tercih ederken, rakibin arkasına adam kaçırma eylemlerinde Valencia’nın fedakarlığı öne çıktı. Sanırım ikinci yarıdaki b planının senaryosu ilk yarıdaki yürekli Valencia ile yazılmıştı. İkinci yarıda Ferdi Kadıoğlu pozisyonların telaşlı çocuğu olmaktan çıkıp olgunluğun belgeselini çekerken, Fenerbahçe için ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.

Hakkı Yalçın’ın yazısı


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