Hakkı Özdal: MÜSİAD çevrelerinde bile ‘endişe’ dolu beklenti

Dilek Güngör “Bence MÜSİAD’ın kafası son günlerde biraz karışmış!” diye başlıyor bu bahse: “Başkan Asmalı yeni modeli desteklemiyor muydu, anlamadım ne değişti de dün çıkıp ‘Artık faiz konuşmaktan yorulduk’ filan demeye başladı.”

Tam da Erdoğan, enflasyonda baz etkisine bağlı gerilemeye işaret ederek “Gördünüz mü faizi düşürdük enflasyon da düştü” demeye hazırlanırken, ‘Faizi gündemimizden çıkaralım’ da ne demek!

Güngör hız kesmiyor: “MÜSİAD’ı TÜSİAD’vari açıklamalara iten etken ne” diye soruyor; “Gözünüzü kapatıp açıklamaları dinleseniz TÜSİAD’ın söylediğini sanırsınız. Hadi bankalardan parayı ucuza alıp dövize cukkalayan büyükbaşlar rahatsız da, üyelerinin büyük bölümü KOBİ olan MÜSİAD’a ne oluyor?”

Saray, tamamen seçim kazanmaya odaklı bir politika paketi uygularken, kendi organik sermaye çevreleri de dahil hiçbir çatlak ses istemiyor. Medyası ‘Gereğini yapıyor.’ MÜSİAD muhtemelen geri adım atacak, sessizliğe bürünecektir. Ama tül bir kez daha kalktı ve MÜSİAD çevrelerinde bile ‘endişe’ dolu beklentiler olduğu görüldü. Bunu takip etmeli…

Hakkı Özdal’ın yazısı