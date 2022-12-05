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Yaramazlara biraz batar!

Hakkari’de üç kişi silahla vurularak öldürüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde biri kadın üç kişi, silahla vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Esenyurt Mahallesi TOKİ konutları yakınında üç kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İncelemede Haşim Ç.’nin (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seyfettin Ç. (41) ve eşi Evin Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Haşim Ç.’nin cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.

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