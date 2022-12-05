Hakkari’de üç kişi silahla vurularak öldürüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütçenin arkasında hükümet yok. Atanmışlar gelmiş buraya bize bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz” dedi. Meclis’teki bütçe görüşmelerine söz alan CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * (5 Aralık Kadın Hakları Günü) Bu parlamentoda çok daha fazla kadın milletvekilinin olmasını arzu eden biriyim. * Bütçenin arkasında hükümet […]