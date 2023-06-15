Hakkari’de ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘rüşvet’ operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında polis ve muhafaza memurlarının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

‘Esendere-1’ adı verilen operasyonda, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘örgüt faaliyetleri çerçevesinde rüşvet’, ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘resmi belgede sahtecilik’, 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ ve ‘zimmet’ suçlarından, aralarında yedi polis ve sekiz gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 31 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Aranan altı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.