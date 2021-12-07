Alman hakeme ‘şikeci’ diyen İngiliz futbolcuya para cezası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen İngiliz Jude Bellingham, bir hakeme ilişkin sözleri nedeniyle para cezası aldı.

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AA’nın haberine göre Almanya Futbol Federdasyonu, Bayern Münih’in Borussia Dortmund’u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan orta saha oyuncusuna 40 bin avro (615 bin 375 lira) para cezası verdi.

Bellingham, 77’inci dakikada Bayern Münih’i 3-2 öne geçmesine yol açan penaltı kararıyla ilgili şunları söylemişti: “Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya’nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz.”