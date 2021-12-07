Alman hakeme ‘şikeci’ diyen İngiliz futbolcuya para cezası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen İngiliz Jude Bellingham, bir hakeme ilişkin sözleri nedeniyle para cezası aldı.
AA’nın haberine göre Almanya Futbol Federdasyonu, Bayern Münih’in Borussia Dortmund’u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan orta saha oyuncusuna 40 bin avro (615 bin 375 lira) para cezası verdi.
Bellingham, 77’inci dakikada Bayern Münih’i 3-2 öne geçmesine yol açan penaltı kararıyla ilgili şunları söylemişti: “Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya’nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz.”