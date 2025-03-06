Hakan Fidan: Avrupa için ok yaydan çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa’nın güvenliğine ilişkin “Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok” dedi.

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İngiliz gazetesi Financial Times’a konuşan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirel sözlerine ilişkin “Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı” dedi. Bakan, NATO’nun dağılması durumunda Türkiye’nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti.

Avrupa’nın güvenliğine ilişkin “Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok” diyen Fidan şöyle devam etti: “Başkan Trump, şu anda Avrupa’dan çekilmemeyi seçse bile gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika’nın Avrupa’nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün.“

‘Açık bir provokasyon’

Fidan, İsrail’in Suriye’ye saldırısıyla ilgili “Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz” dedi.

Şam’daki yönetime PKK/YPG meselesinin çözülmesi için ‘şans verilmek istendiğini’ vurgulayan Fidan, Ankara’nın gerekirse PKK/YPG’nin kontrol ettiği ve terör örgütü IŞİD mensuplarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini belirtti: “Biz, Suriye’nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi IŞİD’le mücadeleye devam edebiliriz.”