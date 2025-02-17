Fidan: PKK'dan kurtulmamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Hem Suriye ve Türkiye’nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Hakan Fidan. Fotoğraf: AA

Fidan, TRT World’de ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana mevcut uluslararası sistemin gerçek savlarını yeni ‘Amerikan bakış açısıyla’ sorguladığını belirterek şöyle konuştu:

“Onların bakış açısına göre, ABD verdiğinden daha azını alıyor. Bu sebeple tüm ilişkileri, ekonomiyi, ticareti, teknolojiyi ve güvenliği sorguluyorlar.”

ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’yla Suriye’yi konuştuklarını belirten Fidan, ABD’li yetkililerin bugün kendi politikalarını formüle ettiğini düşündüğünü ve detaylı görüşmeler için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

57 yaşındaki siyasetçi şunları söyledi:

* Hem Suriye ve Türkiye’nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor.

* Sadece Türkiye’yi hedef almıyorlar. İran’ı hedef alıyorlar, Irak’ı hedef alıyorlar, Suriye’yi hedef alıyorlar. Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum.