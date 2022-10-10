Haftalık Covid-19 tablosu: Ölü sayısında düşüş var

Sağlık Bakanlığı 19-25 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu yayımladı. Buna göre 22 bin 729 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Grafik: Sağlık Bakanlığı

Bakanlığın geçen hafta açıkladığı tabloya göre, 12-18 Eylül haftasında 21 bin 411 vaka tespit edilirken 71 kişi yaşamını yitirmişti.

19-25 Eylül haftasındaysa 22 bin 729 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Böylelikle salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.