Habur Gümrük Kapısı'nda bulunan iki maymun yavrusu korumaya alındı

Türkiye’ye yasadışı şekilde sokulmak istenen ve Habur Gümrük Kapısı’nda el konan iki maymun yavrusu Şanlıurfa’da korumaya alındı.
Gümrük ekipleri, ülkeye Habur Gümrük Kapısı’ndan girmek isteyen bir aracı aradı. Özel bölmede iki makak maymunu yavrusu tespit edildi.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’üncü Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi harekete geçti. İki aylık olan maymunlar Şanlıurfa’ya götürüldü.
Tedavileri tamamlanan hayvanların Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne teslim edileceği belirtildi.
Yetkililer maymunların muz, elma, armut gibi meyvelerle beslendiğini söyledi.
Maymunları yasadışı yollardan ülkeye sokmaya çalışan İ.B’yeyse 60 bin 187 lira idari para cezası verildi.