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Yaramazlara biraz batar!

Kolombiya'da hayvan kaçakçılarından kurtarılan uluyan maymun korumaya alındı

Kolombiya’da yasadışı hayvan ticareti operasyonu düzenlendi, bulunan dört aylık uluyan maymun, korumaya alındı.

Fotoğraf: AA

Yetkililer, maymunu ülkenin Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki ‘Bioparque Los Ocarros Hayvanat Bahçesi’ne teslim etti.


Doğal ortamlarından koparıldıklarında hayatta kalma şansları azalan uluyan maymunlar, doğaya geri bırakıldıklarında kendi türleri tarafından reddedilme riskiyle karşı karşıya.

Ülkede birçok operasyon düzenlenmesine rağmen organize suç örgütleri ve yetersiz denetimler nedeniyle yasadışı hayvan ticareti Kolombiya’da hala ciddi bir sorun.

Yerel basına göre ülkede en çok maymun, papağan, jaguar, kaplumbağa, kurbağa ve nadir sürüngen türlerinin kaçakçılığı yapışıyor.

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