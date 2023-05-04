Haaland’dan Premier Lig gol rekoru

Manchester City’nin 22 yaşındaki oyuncusu Erling Haaland, Premier Lig’de bir sezonda en fazla gol atan sporcu unvanına sahip oldu.

Fotoğraf: Manchester City/Twitter

Manchester City, dünkü maçta West Ham United’ı 3-0 mağlup etti. Haaland da bu maçta bir gol kaydetti.

Bu golle birlikte sezondaki 35’inci golünü atan Haaland, Premier Lig’de bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanına sahip oldu.

Daha önce bu rekor 34 golle Alan Shearer ve Andrew Cole’a aitti. Cole, bu rekoru 1993-1994 sezonunda kırmış, Shearer de bir sonraki sene rekoru egale etmişti.

Sezonun bitimineyse daha beş maç var.