H. Bader Arslan: Konut sektöründe yeterli hareketlenme olmayabilir

2022’de 1 milyon 485 bin konut el değiştirdi. Bu 2021 ile hemen hemen aynı bir satış düzeyi. Yani ana veriye bakınca pek değişiklik yok gibi görünüyor. Oysa 2022 konut sektörü için ilginç bir yıl oldu. Bunun nedenlerinden biri yılın ilk yarısı ve ikinci yarısının farklı bir resim çizmiş olması. Yılın ilk yarısında artan satışlar, ikinci yarısında tam tersi bir görünüm sergiledi. Ocak-Haziran döneminde satışlar yüzde 40’a yakın artış göstermişti. Temmuz-Aralık döneminde ise yüzde 24 civarında geriledi. Kredi kullanımının zorlaşması nedeniyle ipotekli satışlarda yıl genelinde gerileme yaşandı.

2023’te sektörde yeni konut tarafında bir hareketlenme görüp görmeyeceğimiz şimdilik net değil. Yılın ilk yarısı asgari ücret ve EYT düzenlemesi nedeniyle iç talep için canlı geçecek. Ancak bu canlılık büyük oranda gıda ve hizmet sektörlerinde olacak. Kredi kullanımında bir kolaylık olmazsa konut sektöründe yeterli hareketlenme olmayabilir. Orta gelirlilere yönelik konut paketine gelecek ilgi de bu açıdan çok önemli olacak.

H. Bader Arslan’ın yazısı