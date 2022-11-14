H. Bader Arslan: İnşaat maliyetlerindeki artış devam edecek

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında geçen yıla göre yüzde 119,8 arttı. Biliyorsunuz TÜİK, inşaat maliyetlerini malzeme ve işçilik maliyetleri olarak iki ana başlıkta yayımlıyor. Eylül’de malzeme maliyetlerindeki artış yüzde 133 iken, işçilik maliyetlerindeki artış yüzde 84 oldu. Üretici enflasyonu verilerindeki detayları hatırlarsınız; son dönemde doğalgaz ve elektrik fiyatlarında sarsıcı bir artış var. Bunlar zamanla ürün fiyatlarını da yukarı çekiyor. Zira çimento, cam, mobilya gibi pek çok sektörde doğalgaz ve elektrik, toplam maliyetler içinde önemli bir paya sahip. Dolayısı ile önümüzdeki birkaç ay içinde bu kalemler öncülüğünde inşaat maliyetleri yükselemeye devam edecek.

Ocak ayına geldiğimizde, bu defa ücret zamları nedeniyle maliyetlere ikinci bir dalga eklenecek. Asgari ücrette beklenen yüksek artış, inşaat sektöründeki işgücü maliyetlerinin de artmasına neden olacak. İnşaat maliyet endeksinde, malzeme maliyet endeksinin payı yaklaşık yüzde 65, işçilik maliyet endeksinin payı ise yüzde 35 civarında. Yıl başında asgari ücrette yüzde 50 artış olursa, inşaat maliyetlerinde sadece bu nedenle yüzde 17’ye yakın bir yükselme olasılığı var. Dolayısıyla, malzeme ve işçilik maliyetlerinde, dolayısıyla inşaat maliyet endeksinde tırmanışın devam ettiğini görebiliriz.

H. Bader Arslan’ın yazısı