Kemal Kılıçdaroğlu “Farkında değildim, özür dilerim” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Bu durum bile tek başına bu ülkenin özetidir. Ben merak ettim ve “seccâde kutsal mıdır?” sorusunu bir de en popüler yapay zeka uygulamalarından Openai Chat’e sordum. Kendisi şöyle yanıtladı: “Seccâde İslamiyet’te namaz kılarken kullanılan bir örtüdür. Namaz kılmak, İslam dininde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve bu nedenle seccâde, namaz kılarken Allah’a yönelen Müslümanların önünde yer alır. Ancak seccade bir obje olarak kutsal değildir, yani kendisi başlı başına bir ilahi güç taşımaz. Kutsallık, İslamiyet’te yalnızca Allah’a aittir. Dolayısıyla, seccade kendisi kutsal değil, ancak üzerinde yapılan namaz kutsaldır.”

Güvenç Dağüstün’ün yazısı