Güvenç Dağüstün: İnce’den vazgeçiyorlar akın akın

Azılı bir Muharrem İnce taraftarıydı Emre. O da vazgeçmiş. Hatta ablası Cemre de. Sevindim. Sadece onlar değil, etrafımdaki Z kuşağı kardeşlerimden de haberler geliyor. Vazgeçiyor hepsi akın akın. Bana kalırsa önümüzdeki günlerde İnce, bizzat kendisi de vazgeçecek ve Kılıçdaroğlu lehine çekilecek. Doğrusu bu olur. Aklın yolu birdir. Bunu yapmasa da hiç önemli değil. En başından beri söylediğim gibi, öyle ahım şahım bir oyu hiç bir zaman olmadı. Yüzde iki oy alsa buna bile mucize oldu derim. Ama oldukça meşgul etti gündemi Brütüs. Bundan da hayli keyif aldı, mutlu oldu.

“Peki çekilse ne olur, çekilmese ne olur” diyeceksiniz. Çekilse kendisi için iyi olur. Şu anda bitmiş görünen kariyerinde belki oradan buradan bir şekilde devam etmek için ufak da olsa bir şansı olur. “Peki madem bu adamın bir etkisi yok artık, neden yazıyorsun” diyeceksiniz. Tarihe notumu düşmek için yazıyorum. “Ben demiştim” demek için yazıyorum. Çok bayıldığım bir şey değildir bu “ben demiştim” demek ama yine de en çok başıma gelendir. Çünkü genelde demişimdir.

Güvenç Dağüstün’ün yazısı