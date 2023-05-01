Güven Gürkan Öztan: Sandığı devirmenin hazırlığı mı 

Bozdağ’dan Kurtulmuş’a, Soylu’dan Yapıcıoğlu’na uzanan bu açıklamalar, nihayet muhalefet cephesinde “bunlar bir şey çeviriyor” şüphesinin kuvvetlenmesine yol açtı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından şöyle seslendi: “Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu”.

AKP’nin taktiklerini içeriden bilen birisi olarak Davutoğlu da Erdoğan’a seslendi ve “bazı çevrelerin” CB’nin hastalığını bahane ederek milli iradeye müdahale girişiminde bulunabileceğini söyleyerek ön almaya çalıştı.

Bu uyarıların sadece iktidara yönelik olmadığını, aynı zamanda devlet içindeki çeşitli güç odaklarına demokrasinin sınırlarını zorlayacak bir teşebbüste bulunmayın mesajının iletildiğini ileri sürebiliriz.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı