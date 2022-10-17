Güven Gürkan Öztan: Madencisini yaşatamayan ama onun cansız bedenine ‘süratle’ ulaşıp çıkarmakla övünen bir Türkiye yarattılar

Madencisini yaşatamayan ama onun cansız bedenine ‘süratle’ ulaşıp çıkarmakla övünen bir Türkiye yarattılar. İşçinin, emekçinin ölümünü sıradanlaştırdılar; zamanında alınmayan önlemleri ‘fıtrat’ kılıfına sardılar; iş cinayeti geliyor feryatlarını ‘kader planı’ içinde eritip unutturdular. Kimse sormasın istediler ‘ölüm bu işin fıtratında’ ise neden Batı’da büyük maden faciaları tarihe karıştı da Üçüncü Dünya’da devam ediyor; bu nasıl bir ‘kader planı’ ki Almanya’da, Belçika’da ve bilumum Batılı memlekette madenciyi bulmuyor da Türkiye’dekini buluyor. O ‘kader’ dedikleri neoliberal düzenin davetiye gönderdiği ölümü, topluma dayatan sermaye iktidarı olmasın?
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