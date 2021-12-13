Güven Gürkan Öztan: İktidar kaybettikçe hınçlanıyor, hınçlandıkça kontrolü yitiriyor

Her geçen gün yeni bir yolsuzluk ve usulsüzlük ile sarsılan iktidar, kadroları üzerindeki denetimi büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Çürüme ve yozlaşma öylesine derin ki, devasa polis ve medya gücüne rağmen yeni skandalların ortaya çıkmasına engel olamıyorlar. “Çürük elmaları ayıklayacağız” diyen dahi yok; çünkü bütün bir sistem, temiz olanı içinde barındırmamak üzerine kurulmuş sanki.

Enflasyon altında milyonlarca insan ezilirken, açlık kol gezerken iktidar mensuplarının bu gerçekle adeta dalga geçmesi, Saray kaynaklı vaatlerin ne denli geçersiz olduğunu gösteriyor. Buna rağmen iktidar, seçmene “6 ay daha bekleyin, bakın nasıl feraha çıkacaksınız” demeye devam ediyor. Bu bayat bir oyalama taktiğinden başka bir şey değil, zira eldeki göstergelerden hiçbiri somut bir iyileşme sinyali vermiyor.

İktidar kaybettikçe hınçlanıyor, hınçlandıkça kontrolü yitiriyor.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı