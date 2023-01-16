Güven Gürkan Öztan: Hiçbir seçim sandık günü kazanılmaz

HDP’nin aday gösterme açıklaması, 6’lı masaya “bir tek siz yoksunuz”u hatırlatması bağlamında önemli. Ancak 6’lı masanın müstakbel adayının HDP’nin istediği dozda onunla bir ilişki kurması kolay görünmüyor.

AKP iktidarından yaka silken yurttaşları önlerine ne getirilirse getirilsin kabul edecek, siyaset teknisyenlerinin hesaplarını doğrulayacak pasif özneler olarak görmek kadar büyük bir yanlış yok. Prosedür ve protokolleri birer araç olmaktan çıkarıp kitlelerin değişim arzusuna ayak bağı haline getiren kim varsa bu topluma sırtını dönmüş demektir. Hiçbir seçim sandık günü kazanılmaz, siyasi zafer o güne giden yolda büyüyen heyecanın, toplumsal dalganın doğru bir stratejiyle birleşmesiyle ancak mümkün olur. Yalnızca sosyalistlerin değil sosyal demokratların, cumhuriyetçilerin, toplumun tüm değişim isteyen güçlerinin seçime bu denli yaklaşmışken toplumsal talepleri siyasete daha fazla taşımak gibi bir sorumluluğu olduğunu unutmamalıyız.

Güven Gürkan Öztan’ın yazısı